Губернатор Самарской области обсудил главные вопросы развития системы образования на августовской конференции работников образования

Самарская область занимает 4-е место в России по уровню образования Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

25 августа в Самарской области состоялась ежегодная августовская конференция работников образования. В мероприятии участвовал губернатор Вячеслав Федорищев, министр образования Виктор Акопьян, председатель Совета ректоров вузов региона Геннадий Котельников и депутат Самарской Губдумы Александр Живайкин. К конференции онлайн подключились около 40 тысяч педагогов, главы 37 муниципальных образований, депутаты и родители.

«Экономический рост и конкурентоспособность страны невозможны без образования. Государство признает особую роль педагогов – именно поэтому Президент подписал указ об особом статусе профессии учителя. Эффективность вашей работы, всей системы самарского регионального образования подтверждается положительной оценкой со стороны федеральных органов власти», – отметил глава Самарской области. Губернатор добавил, что регион занимает 4-е место в России по уровню образования.

На конференции обсудили модернизацию инфраструктуры, открытие новых школ и детсадов, оснащение их современным оборудованием. Также обсудили результаты ЕГЭ: более 40% самарских выпускников сделали свой выбор в пользу учебных предметов, позволяющих поступить на технические специальности, которые очень востребованы в Самарской области. А вузы региона обеспечат бюджетными местами большинство выпускников: в этом году выделено 12 100 мест, более 75% самарских школьников смогут учиться на бюджете.