Британского посла поймали на наивности: Дипломат вел переписку с самозванцем

Telegraph: фейковый чиновник из Белого дома общался с экс-послом Британии Фото: REUTERS.

Британский экс-посол Питер Мандельсон стал жертвой мошенника, выдававшего себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщает Telegraph, ссылаясь на источники.

В 2025 году, когда Мандельсон ещё занимал пост посла Великобритании в США, самозванец отправил ему сообщение с просьбой назначить встречу. Однако когда британское посольство в Вашингтоне связалось с офисом Уайлс, там пояснили, что телефон был взломан.

Этот инцидент произошёл за год до того, как с аналогичным фейком столкнулся уже британский премьер Энди Бернем. 17 августа Politico сообщило, что глава британского правительства вступил в переписку с человеком, притворившимся Уайлс. Бернем позднее признал этот факт, но заверил, что в переписке не затрагивалось ничего существенного.

В издании выражают обеспокоенность тем, что предыдущая попытка обмануть высокопоставленного британского чиновника не помогла предотвратить повторение подобного инцидента. При этом неизвестно, был ли самозванец в обоих случаях одним и тем же лицом и совпадали ли номера телефонов. Также остаётся неясным, кто именно стоял за этой схемой.

Ранее KP.RU писал, что в США неизвестный с помощью искусственного интеллекта притворился госсекретарем Марко Рубио и связался с несколькими высокопоставленными чиновниками, пытаясь получить доступ к гостайне.