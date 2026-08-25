Лазанье по деревьям может обернуться штрафом: когда наступает ответственность Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Юрист Сергей Багян предупредил, что любителям лазать по деревьям грозят крупные штрафы до полумиллиона рублей. По словам эксперта, наказание последует только в том случае, если дереву будет нанесен реальный ущерб, например сломаны ветки или повреждена кора. Этим он поделился с «Абзацем».

Размер взыскания напрямую зависит от места происшествия. Если инцидент случился в городском парке или во дворе, собственники территории могут подать в суд и потребовать полного возмещения ущерба или обязать нарушителя посадить новое растение за свой счет.

Багян разъяснил, что за порчу насаждений в заповедниках и особых зонах гражданам грозит штраф до 4 тысяч рублей, а компаниям — до 500 тысяч. В случае серьезного урона может наступить уголовная ответственность со штрафом до 200 тысяч рублей или исправительные работы до двух лет.

Юрист подчеркнул, что наказание грозит даже за обычные лесные и городские деревья. Если дерево сломано ребенком младше 14 лет, отвечать за это придется родителям, а подростки от 14 до 18 лет будут возмещать вред уже самостоятельно.

Также дачникам в России напомнили об уголовной и административной ответственности за выращивание некоторых популярных и опасных культур на своих участках. Под запрет попадают борщевик, ипомея розовая, шалфей и японский лопух.