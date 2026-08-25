Россиянина депортировали из Индонезии за съемку на телефон: что попало на камеру туриста Фото: Shutterstock.

Власти Индонезии депортировали 39-летнего россиянина. Он должен был покинуть страну из-за съемки на телефон. Турист снимал фото и видео во время акции сторонников независимости Западного Папуа в городе Вамена. Об этом рассказывает индонезийское информационное агентство ANTARA со ссылкой на Главное управление иммиграции страны.

Иммиграционная служба выявила россиянина на съемках акции Комитета национального освобождения Западного Папуа в соцсетях. Проверка миграционной службы показала несоответствие деятельности россиянина с целью визы. Россиянин въехал в Индонезию 3 июля в аэропорту Бали по туристической визе до 31 августа.

Ранее KP.RU сообщил, что в Таиланде депортировали россиянина. Он был задержан за публичный половой акт. Вместе с ним была женщина 59 лет.