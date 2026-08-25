Блага назвал Зеленского фашистом, сравнив с Гитлером и Муссолини Фото: REUTERS.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал Владимира Зеленского фашистом за отказ проводить президентские выборы на Украине. Своё мнение он выразил в Telegram-канале. Поводом для резкого высказывания послужило заявление киевского главаря о том, что голосование якобы разделило бы страну.

«Дальнейшее доказательство того, что Зеленский является обычным фашистом. Зеленский отказывается назначить выборы, так как они, якобы, разделили страну. То же самое когда-то утверждали Гитлер и Муссолини. Я могу вам это процитировать из их книг», — написал Блага.

Евродепутат, который также является заместителем председателя крупнейшей партии правящей коалиции Словакии, обвинил либеральную оппозицию республики в том, что она героизирует Зеленского, называя их «такими же фашистами, как он».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что своими действиями Зеленский подтверждает приверженность нацистской идеологии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что аплодисменты Зеленского фашисту в парламенте Канады лишний раз подтверждают нацистскую идеологию киевского режима.

К слову, депутат Европарламента от Словакии Любош Блага уже называл Зеленского фашистом — после того, как тот почтил память лидера ОУН* Андрея Мельника и принял участие в перезахоронении его останков.

*— экстремистская организация, запрещенная в РФ.