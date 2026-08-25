Стало известно лучшее время для использования пилинга

Косметолог Тотикова посоветовала использовать пилинг перед сном Фото: Beauty Agent Studio / Shutterstock / Fotodom

Крем-пилинг помогает отшелушивать ороговевшие клетки и делает кожу гладкой, лучше всего его использовать перед сном. Об этом «Газете.Ru» рассказала косметолог Илона Тотикова.

«Крем-пилинг деликатно воздействует на связи между ороговевшими клетками верхнего слоя кожи, помогая им своевременно отшелушиваться», — сказала она.

Специалист отметила, что при регулярном применении активных компонентов можно добиться более ровного тона, гладкости и визуального улучшения текстуры кожи. При этом во время сна кожа находится в состоянии восстановления. Это лучшее время для правильного воздействия без макияжа, подчеркнула Тотикова.

Телеканал «Царьград» сообщил о различиях между кругами, синяками и мешками под глазами. Издание также предостерегло от использования липолитиков и филлеров для маскировки грыж.