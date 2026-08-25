Владельцев домашних животных предупредили об опасности фумигаторов

Химик Дорохов: фумигаторы могут быть опасны для домашних животных Фото: Hauke-Christian Dittrich, globallookpress.com

Электрофумигаторы, которые нагревают и испаряют в воздух инсектицидные вещества, могут быть опасны для домашних питомцев, особенно кошек. Об этом «Газете.Ru» сообщил химик Андрей Дорохов.

«Разница в механизме воздействия препаратов от насекомых на людей и животных объясняется особенностями метаболизма. Печень кошек, например, работает иначе, чем человеческая, и не может так же эффективно расщеплять и выводить многие синтетические яды», — сказал он.

По его словам, самыми токсичными компонентами для домашних животных являются пиретроиды и фосфорорганические соединения. Даже малые дозы этих веществ, безопасные для человека, могут вызвать у животного тяжелое отравление, подчеркнул специалист.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, как избежать рисков от фумигаторов. Для этого существуют простые правила: не оставлять устройство включенным на всю ночь, проветривать комнату перед сном и размещать фумигаторы вдали от детей и животных.