Назван допустимый набор веса при беременности

Эндокринолог Мясоедов: средняя прибавка в весе при беременности составляет 16 кг Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прибавка веса при беременности — естественный процесс, так как масса тела увеличивается не только за счет роста ребенка, но и в результате происходящих в организме женщины изменений. Об этом «Газете.Ru» рассказал эндокринолог Сергей Мясоедов.

По его словам, универсальной цифры, которая считалась бы нормой для всех, нет. Ориентироваться необходимо прежде всего на индекс массы тела (ИМТ) до беременности.

«Именно исходная масса тела определяет рекомендуемый диапазон прибавки. Чем ниже был ИМТ до беременности, тем больше обычно допустимая прибавка», — отметил специалист.

Он уточнил, что при нормальной массе тела до беременности ориентировочная прибавка за весь период вынашивания обычно составляет около 11,5–16 кг. При недостаточной массе тела она может быть выше — примерно 12,5–18 кг.

360.ru сообщил, что гестационный сахарный диабет (ГСД) впервые развивается или выявляется во время беременности. Вероятность развития ГСД повышают избыточный вес или ожирение до беременности, возраст старше 35 лет, многоплодная беременность, диабет у близких родственников и наличие такого диагноза во время предыдущей беременности.