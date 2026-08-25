Россиянам рассказали, как получить госвыплату на покупку школьной формы

Экономист Балынин: многодетные могут получить выплату на покупку школьной формы Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Многодетные семьи могут получить региональную выплату или электронный сертификат на покупку школьной и спортивной формы. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист Игорь Балынин.

«Так, в Москве в 2026 году компенсация составляет 14 827 рублей на ребенка. Детям из многодетных семей в возрасте от шести до 18 лет ее, как правило, назначают автоматически. Если деньги не поступили, родители могут самостоятельно подать заявление», — сказал эксперт.

Он уточнил, что семьям, сведения о которых уже есть у органов соцзащиты, сертификат назначают автоматически и новые получатели могут обратиться за ним до 30 сентября. Также специалист рекомендовал родителям уточнять перечень действующих мер поддержки в региональных органах социальной защиты, МФЦ или на портале госуслуг.

RT сообщил, что школа может устанавливать требования к одежде учеников. При этом отсутствие формы само по себе не является основанием для отстранения ребенка от занятий.