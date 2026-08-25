Морпехи РФ нашли изображение нацистской свастики в пункте ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики не скрывают нацистскую сущность. Морпехи РФ обнаружили доказательство этому в одном из командных пунктов ВСУ. В помещении висело "на всю стену изображение нацистской свастики". Об этом рассказал морпех группировки войск "Центр" с позывным Хабар, цитирует РИА Новости.

По словам военного, изображение найдено в пункте ВСУ на добропольском направлении. ВС РФ заняли его в ходе выполнения боевой задачи.

"Я воспринимаю это как борьбу не против людей, а против идеологии. Я считаю, что все люди должны жить мирно", - заключил Хабар.

Попавший в плен украинский солдат сообщил, что его соотечественники нередко открывают огонь по своим. Боевики начинают стрелять "куда попало" в ходе паники. В результате возникает "реальный бой друг между другом", поделился Владислав Богатырев.