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НовостиВ мире25 августа 2026 22:02

Британский телеведущий рассказал, что Трамп думает о пришельцах

Телеведущий Осборн рассказал о вере Трампа в живущих в океанах пришельцев
Алина КОЧНЕВА
Телеведущий Осборн рассказал о вере Трампа в живущих в океанах пришельцев

Телеведущий Осборн рассказал о вере Трампа в живущих в океанах пришельцев

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп с начала нового президентского срока регулярно обращается к теме НЛО и внеземной жизни. Британский актер и телеведущий Джек Осборн заявил, что глава Белого дома верит в живущих в океанах пришельцев. Медийного продюсера цитирует Daily Star.

"Мы не знаем, кто это, но они в океане", - привел ответ Дональда Трампа о пришельцах Джек Осборн.

Актер счел фразу президента США "довольно интересной". Телеведущий подчеркнул, что это заявление не лишено смысла, так как океаны Земли почти не исследованы.

В течение нескольких месяцев Военное министерство США публикует ранее засекреченные фото и видео очевидцев о существовании внеземной жизни. Обнародовано уже пять порций файлов об НЛО. Их публикуют в рамках инициативы Дональда Трампа.