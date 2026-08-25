Жесткие сроки и штрафы: в РФ вводят новые требования к медосвидетельствованию для иностранцев

Депутат Леонов заявил об ужесточении правил медосвидетельствования иностранцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России вводят новые требования к медицинскому освидетельствованию для иностранных граждан. Правила ужесточат уже с сентября этого года. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов в интервью ИС "Вести".

Парламентарий пояснил, что мигрантов обяжут проходить медосвидетельствование в течение 30 дней. Он назвал такой срок "достаточно жестким". Ранее он составлял 90 дней. Иностранец будет нести ответственность в случае игнорирования правила. Штраф составит до 50 тысяч рублей. Затем мигранта ждет выдворение из России, сообщил депутат.

"Жесткие требования к мигрантам, они установлены и вступают в силу. Надеюсь, что это дополнительно защитит наших граждан", - заключил Сергей Леонов.

С сентября в России также начинают действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. Пациенты смогут дистанционно оформить договор с учреждением через мобильное приложение клиники или мессенджер "Макс". Изменятся также требования к содержанию таких соглашений.