Володин рассказал о целях спецоперации на Украине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал единственно верными цели спецоперации по защите безопасности России. По словам политика, киевский неонацистский режим должен быть полностью повержен. Такую информацию парламентарий озвучил в эфире телеканала «Россия 24».

«Цели специальной военной операции, они единственно правильные. Неонацистский режим должен быть повержен и это задача, которую должны решать и западные страны. Мы понимаем это, а они используют этот режим, считая, что от этого только выиграют. Мы боремся за свою безопасность», — указал Володин.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что главной целью всей спецоперации является безопасное и мирное будущее нашей страны. Он добавил, что ради этого будущего сегодня трудятся миллионы граждан и сражаются российские бойцы.

Президент также подчеркнул, что вся страна сейчас превратилась в единый народный фронт, где важен вклад каждого. Он призвал направлять энергию и инициативы людей на приближение победы, чтобы каждый житель мог внести свою лепту в общее дело.