«Не надо»: Володин твердо предупредил Японию от посягательств на Курилы

Председатель Государственной Думы РФ (ГД) Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, и призвал руководство Японии не посягать на российские территории.

Володин также посоветовал японским властям вспомнить историю своей страны, в том числе период, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Политик отметил, что сейчас некоторые силы пытаются вернуться к той же риторике.

«Не надо», - добавил Володин.