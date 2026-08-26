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НовостиПолитика26 августа 2026 5:17

«Не надо»: Володин твердо предупредил Японию от посягательств на Курилы

Володин предупредил Японию о недопустимости посягательств на Курилы
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Председатель Государственной Думы РФ (ГД) Вячеслав Володин

Председатель Государственной Думы РФ (ГД) Вячеслав Володин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации, и призвал руководство Японии не посягать на российские территории.

Володин также посоветовал японским властям вспомнить историю своей страны, в том числе период, когда милитаристская Япония погубила миллионы мирных граждан. Политик отметил, что сейчас некоторые силы пытаются вернуться к той же риторике.

«Не надо», - добавил Володин.