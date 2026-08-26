Мать погибшего в Турции пловца Свечникова не получила отчет о смерти сына: в чем причина

Мать пловца Свечникова уехала из Турции без отчета о смерти сына. Фото: Diego Cupolo/GLOBAL LOOK PRESS

Судмедэксперты в Турции не смогли назвать сроки готовности отчета о причинах смерти российского пловца Николая Свечникова, хотя после гибели спортсмена на Босфоре прошел уже год. Об этом РИА Новости рассказала его мать, Галина.

«Мне сообщили в Управлении судмедэкспертизы, что отчет еще готовится. Когда точно будет готов, они сказать не могут», - рассказала Свечникова.

Потому, отмечает агентство, Галина Свечникова в Турции смогла только почтить память сына, опустив венок в воды Босфора.

Между тем, из трагедии с россиянином организаторы заплыва по Босфору сделали свои специфические выводы. Они подняли цену за участие в состязании и теперь не гарантируют спортсменам жизнь.

В субботу, 31 января, на Лайковском кладбище в Одинцове состоялись похороны 29-летнего российского пловца Николая Свечникова. Церемонии предшествовала панихида в церкви Владимирской иконы Божией Матери, где с погибшим спортсменом простились родные и близкие. Гроб был закрытым.