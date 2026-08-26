Премьер Британии Эндрю Бернем Фото: REUTERS.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что политика Британии в отношении Украины толкает мир к опасной черте. Он считает, что действия британских властей носят провокационный характер.

«Украина не будет производить никаких Storm Shadow. Это всего лишь попытка Великобритании отрицать свою причастность к нападению на Россию. Эти воинственные безумцы ведут нас к грани ядерной войны», — написал Дизен.

Так профессор прокомментировал недавнее заявление британского политика Эндрю Бернема, сделанное в Киеве. Там он пообещал передать Украине лицензию на производство ракет Storm Shadow.

Ранее резкую критику в адрес британского премьера уже высказывал политик Джордж Гэллоуэй. Он обратил внимание на то, что Лондон фактически оказался вовлечен сразу в несколько военных конфликтов по всему миру.