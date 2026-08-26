Жителей Котовска призвали не выходить из дома из-за пожара на складе Wildberries Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Котовска призвали не покидать дома в ближайшие два дня из-за пожара на складе Wildberries, возникшего после атаки беспилотника. Глава города Алексей Плахотников в своем канале в «Максе» предупредил горожан о риске отравления угарным газом и продуктами горения.

«На складском комплексе Wildberries сильный пожар, дым и смог быстро распространяются на город», — написал Плахотников.

В ночь на 26 августа Котовск подвергся массированной атаке беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов» уничтожили 16 украинских беспилотников. В результате ударов произошло возгорание на складе Wildberries — площадь пожара превысила 100 тысяч квадратных метров. По последним данным, предположительно, пострадал один сотрудник маркетплейса.

Прошлой ночью атаке беспилотников подвергся также город Прохоровка в Белгородской области. В результате пострадали три человека. Двое пострадавших были госпитализированы.