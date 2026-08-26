Правительство Японии поддержит создание альтернативы Ормузскому проливу Фото: REUTERS.

Правительство Японии готовится утвердить стратегический план по обеспечению национальной энергетической безопасности, ключевым пунктом которого станет поддержка строительства альтернативных нефтепроводов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал NHK.

Новый комплекс мер, который, по данным издания, планирует лично представить премьер-министр Санаэ Такаити на правительственном заседании, также предусматривает формирование стратегических запасов сырья для выпуска нафты — важнейшего компонента для японской нефтехимической отрасли.

Властями будет разрабатываться специальная программа субсидирования. Она покроет часть логистических издержек нефтеперерабатывающих заводов и обеспечит необходимые гарантии безопасности поставок из таких стран, как Саудовская Аравия. Профильный законопроект может быть внесен на рассмотрение парламента уже в ходе осенней сессии.

Как сообщается, инициатива призвана снизить уязвимость Токио, которое исторически зависит от поставок углеводородов из ближневосточного региона. В последние годы Япония получала более 90% импорта нефти из стран Ближнего Востока, а значительная часть этих объемов проходила через Ормузский пролив.

Накануне представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что США не смогли открыть Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон понимает, что угрозы иранской инфраструктуре приведут к ударам по американским энергетическим объектам на Ближнем Востоке.