Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Председатель Совета Международного Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для ИС «Вести» заявил, что Владимир Зеленский провозгласил политический суицид своей страны. По мнению автора статьи, выступление главы киевского режима в День независимости стало полным отказом от мирных переговоров и исключило любую надежду на мирное урегулирование.

Медведчук охарактеризовал Зеленского как «кровавого клоуна», который в своих «болезненных фантазиях» исключил любую возможность мирного соглашения и не оставил украинцам надежды на мирную жизнь.

«Для его [Зеленского - прим. ред.] кукловодов он вовсе не сошел с ума, обрекая население и страну на новые невосполнимые жертвы, а отрабатывает номер, за который дадут деньги», — написал Медведчук.

В статье также говорится, что заявления Зеленского о русских и украинцах построены по классической нацистской схеме. Медведчук подчеркнул, что ответом на такую риторику может быть только денацификация Украины.

Ранее бывший посол Великобритании в Узбекистане, британский политический активист Крейг Мюррей заявил, что большинство украинцев хотят заключения мира с Россией, однако Киеву мнение граждан неинтересно. По его словам, если бы Украина была демократической, она бы прислушивалась к результатам опросов и вела переговоры о мирном урегулировании.