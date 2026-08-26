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НовостиОбщество26 августа 2026 6:37

Омбудсмен Лантратова напомнила про добровольность взносов на нужды класса

Лантратова рассказала, куда обращаться, если школа требует обязательно сдавать деньги на «нужды»
Семен ЗИМИН
Омбудсмен Лантратова напомнила про добровольность взносов на нужды класса

Омбудсмен Лантратова напомнила про добровольность взносов на нужды класса

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 1 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова напомнила родителям: любые сборы на школьные нужды могут быть только добровольными. Принудительные платежи в пользу образовательных учреждений она назвала нарушением закона. Этим она поделилась в беседе с ТАСС.

Омбудсмен отметила, что родителей иногда вынуждают сдавать деньги под угрозой отказа в приёме или создании условий для детей с инвалидностью. Также бывают случаи, когда администрация навязывает платные кружки или не соблюдает безопасность.

Лантратова посоветовала фиксировать все факты давления: сохранять переписку, заявления, аудио- и видеозаписи, а также показания свидетелей. Сначала она рекомендует обращаться к руководству школы, затем — в муниципальный отдел образования или региональный департамент.

При грубых нарушениях или бездействии чиновников она предлагает жаловаться в прокуратуру и Рособрнадзор. Если это не помогло, спор можно решить через суд. Также родители вправе обратиться к региональному или федеральному омбудсмену.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в случае давления со стороны школы в вопросе сбора денег на нужды учебного заведения, родителям стоит написать заявление на имя директора.