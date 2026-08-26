Омбудсмен Лантратова напомнила про добровольность взносов на нужды класса Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 1 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова напомнила родителям: любые сборы на школьные нужды могут быть только добровольными. Принудительные платежи в пользу образовательных учреждений она назвала нарушением закона. Этим она поделилась в беседе с ТАСС.

Омбудсмен отметила, что родителей иногда вынуждают сдавать деньги под угрозой отказа в приёме или создании условий для детей с инвалидностью. Также бывают случаи, когда администрация навязывает платные кружки или не соблюдает безопасность.

Лантратова посоветовала фиксировать все факты давления: сохранять переписку, заявления, аудио- и видеозаписи, а также показания свидетелей. Сначала она рекомендует обращаться к руководству школы, затем — в муниципальный отдел образования или региональный департамент.

При грубых нарушениях или бездействии чиновников она предлагает жаловаться в прокуратуру и Рособрнадзор. Если это не помогло, спор можно решить через суд. Также родители вправе обратиться к региональному или федеральному омбудсмену.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в случае давления со стороны школы в вопросе сбора денег на нужды учебного заведения, родителям стоит написать заявление на имя директора.