Эндокринолог Тананакина: женский храп часто связан с гормональной перестройкой Фото: Shutterstock.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что храп не всегда возникает из-за травм дыхательных путей, апноэ сна или лишнего веса. Врач назвала неочевидную причину проявления храпа у женщин.

Порой провоцировать это состояние могут гормональные перестройки, которые бывают во время беременности, менопаузы или грудного вскармливания.

Гормон эстроген помогает в женском организме поддерживать тонус мышц верхних дыхательных путей, защищает от отложения жира в области шеи. А прогестерон стимулирует дыхательный центр, оставляя дыхание более стабильным. Но при гормональной перестройке соотношение гормонов может меняться.

- Если в области шеи накапливаются жировые отложения, то просвет дыхательных путей становится уже, мышцы расслабляются сильнее, и риск появления храпа значительно возрастает, - говорит врач в беседе с Lenta.ru.

При беременности из-за изменения гормонального фона может проявляться задержка жидкости, отекать слизистые, что затрудняет прохождение воздуха.

Некоторые эндокринные заболевания тоже повышают риск храпа. При гипотиреозе снижается тонус мышц, появляются отеки тканей и увеличивается масса тела, что провоцирует сужение дыхательных путей.

К 40 годам у большинства людей уменьшается доля глубокого сна. Это происходит из-за снижения выработки мелатонина, гормона сна. Укорочение глубокого сна, ранние пробуждения и ночные подъемы — это нормальные признаки старения организма, передает 360.ru.

А вот ночной храп, сопровождаемый пробуждениями, чувством удушья или дневной сонливостью, может свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ сна, передает Царьград.