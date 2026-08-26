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НовостиЗвезды26 августа 2026 7:03

Директор Валерия Леонтьева опроверг возобновление гастролей

Борис Чигирев заявил, что Валерий Леонтьев находится на заслуженном отдыхе от выступлений
Семен ЗИМИН
Директор Валерия Леонтьева опроверг возобновление гастролей

Директор Валерия Леонтьева опроверг возобновление гастролей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слухи о возвращении на большую сцену популярного певца Валерия Леонтьева не соответствуют действительности. Артист не намерен возобновлять гастрольную деятельность после своего недавнего появления на фестивале в Казани. Об этом NEWS.ru заявил директор исполнителя Борис Чигирев.

Директор напомнил, что народный артист России завершил свою концертную карьеру ещё два года назад. С того момента планы Леонтьева остаются неизменными.

«Валерий Яковлевич закончил творческую деятельность. Он не планирует концерты. Сейчас он на заслуженном отдыхе, занимается спортом и замечательно себя чувствует», — указал Чигирев.

Напомним, что на музыкальном фестивале «Новая волна», прошедшем в Казани, Леонтьев исполнил свои знаменитые хиты, среди которых «Зеленый свет», «Затмение сердца» и «Исчезли солнечные дни». Зрители были в восторге от того, как 77-летний певец взаимодействовал с залом.

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