Директор Валерия Леонтьева опроверг возобновление гастролей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Слухи о возвращении на большую сцену популярного певца Валерия Леонтьева не соответствуют действительности. Артист не намерен возобновлять гастрольную деятельность после своего недавнего появления на фестивале в Казани. Об этом NEWS.ru заявил директор исполнителя Борис Чигирев.

Директор напомнил, что народный артист России завершил свою концертную карьеру ещё два года назад. С того момента планы Леонтьева остаются неизменными.

«Валерий Яковлевич закончил творческую деятельность. Он не планирует концерты. Сейчас он на заслуженном отдыхе, занимается спортом и замечательно себя чувствует», — указал Чигирев.

Напомним, что на музыкальном фестивале «Новая волна», прошедшем в Казани, Леонтьев исполнил свои знаменитые хиты, среди которых «Зеленый свет», «Затмение сердца» и «Исчезли солнечные дни». Зрители были в восторге от того, как 77-летний певец взаимодействовал с залом.

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