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НовостиЭкономика26 августа 2026 7:08

Мишустин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса, пострадавшего от атак на WB

Пострадавшим предпринимателям Wildberries продлят сроки уплаты НДС, налога на прибыль и страховых взносов на 12 месяцев
Анна АДАМАЙТЕС
Мишустин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса, пострадавшего от атак на WB

Мишустин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса, пострадавшего от атак на WB

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак украинских беспилотников на объекты группы «РВБ» (Wildberries и Russ). Об этом сообщила пресс-служба правительства. Меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок.

Пострадавшие бизнесмены смогут продлить на 12 месяцев сроки уплаты НДС (кроме ввозного), налога на прибыль, платежей по УСН и АУСН, а также страховых взносов. Отсрочка касается платежей, которые нужно было внести с августа 2026 года по июль 2027-го. После этого сумма будет распределена равными долями на год.

Кроме того, на период действия отсрочки приостановлены проверочные мероприятия в отношении пострадавших компаний. Решение принято для снижения финансовой нагрузки на бизнес, который понёс убытки из-за ударов по объектам группы.

Ранее KP.RU сообщал, что основательница Wildberries Татьяна Ким назвала новые меры поддержки важным шагом для российского бизнеса. По её словам, налоговая отсрочка поддержит деловую активность предпринимателей и позволит платформенной экономике адаптироваться к новым условиям.