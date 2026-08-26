Мишустин утвердил отсрочку по налогам для бизнеса, пострадавшего от атак на WB Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке предпринимателей, чей бизнес пострадал от атак украинских беспилотников на объекты группы «РВБ» (Wildberries и Russ). Об этом сообщила пресс-служба правительства. Меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверок.

Пострадавшие бизнесмены смогут продлить на 12 месяцев сроки уплаты НДС (кроме ввозного), налога на прибыль, платежей по УСН и АУСН, а также страховых взносов. Отсрочка касается платежей, которые нужно было внести с августа 2026 года по июль 2027-го. После этого сумма будет распределена равными долями на год.

Кроме того, на период действия отсрочки приостановлены проверочные мероприятия в отношении пострадавших компаний. Решение принято для снижения финансовой нагрузки на бизнес, который понёс убытки из-за ударов по объектам группы.

Ранее KP.RU сообщал, что основательница Wildberries Татьяна Ким назвала новые меры поддержки важным шагом для российского бизнеса. По её словам, налоговая отсрочка поддержит деловую активность предпринимателей и позволит платформенной экономике адаптироваться к новым условиям.