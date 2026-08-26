Gazeta Wyborcza: Варшава приобретет систему обнаружения дронов

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Варшавский центр безопасности планирует приобрести систему обнаружения и классификации беспилотных летательных аппаратов стоимостью 1 миллион злотых (около 270 тысяч долларов). Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Внедрение оборудования запланировано на этот год. 80% суммы профинансирует Программа защиты населения и гражданской обороны, остальные 20% выделит городской бюджет Варшавы. Как пояснила пресс-секретарь мэрии Моника Бойт, система позволит заблаговременно выявлять угрозы и ускорять реагирование служб — ранее сообщения об инцидентах основывались преимущественно на показаниях очевидцев.

Решение о закупке стало ответом на рост числа инцидентов с попаданием неизвестных объектов в охраняемые зоны.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о планах развернуть на восточной границе страны ракеты с радиусом поражения более тысячи километров в рамках программы «Восточный щит». Новый проект получил название «Восточный меч» и, по словам главы военного ведомства, призван обеспечить «дальнее точное поражение целей».