Способ получения соцуслуг можно изменить до 1 октября: выбирайте – натуральная помощь или деньги

Соцфонд: россияне могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне, имеющие право на федеральные льготы, могут до 1 октября 2026 года изменить вариант получения набора социальных услуг. Об этом в «Максе» сообщил Социальный фонд. Сейчас помощь предоставляется либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте — и льготник может выбрать то, что удобнее.

«Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября текущего года. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года», — написал Соцфонд.

В состав набора входят лекарства и медицинские изделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, санаторно-курортные путевки, а также бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Подать заявление об отказе от услуг в пользу денег или, наоборот, о возобновлении получения помощи можно онлайн или лично в клиентских службах Соцфонда и МФЦ. Обработка заявлений занимает в среднем один день.

В июне Социальный фонд открыл приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Оформить пособие можно до 1 октября через «Госуслуги», клиентские службы СФР или МФЦ.