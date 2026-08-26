Биолог ответил, как часто нужно менять полотенце для тела Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Биолог Дмитрий Сафонов ответил, как часто нужно менять полотенце для тела, чтобы не навредить здоровью. О словам эксперта, делать это требуется не реже, чем раз в неделю. В противном случае грязное полотенце станет рассадником для бактерий.

Данное правило актуально, если полотенце для тела не контактирует с лицом. А вот если им же вытирать лицо, то требуется более частая замена.

- При контакте с телом ткань накапливает в себе отмершие клетки кожи. Соответственно, полотенце становится влажным, растет число бактерий, - пояснил эксперт в беседе с aif.ru.

Полотенце для лица рекомендуется менять каждый 2-3 дня, чтобы не вызвать воспалений.

Кстати, привычка растирать лицо махровым полотенцем после умывания может нанести коже вред. Людям с чувствительной кожей тереть лицо не рекомендуется. Такой подход может спровоцировать появление розацеа — воспалительного заболевания, пишет 360.ru.

На полотенце постоянно остаются капли воды, частички кожного сала и отмершие клетки. В этой теплой и влажной среде мгновенно заводится стафилококк и грибковые споры. Если вовремя не отправлять полотенце в стирку, лицо быстро покается высыпаниями, акне и сильным раздражением. Обладателям жирной кожи биолог настоятельно советует менять этот предмет гигиены каждые два-три дня, пишет Царьград.