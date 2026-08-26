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НовостиОбщество26 августа 2026 8:08

Роспотребнадзор заинтересовался сообщениями о продаже опасных аромаингаляторов

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения о свободной продаже не соответствующих требованиям аромаингаляторов
Анастасия СУТОРМИНА
Роспотребнадзор заинтересовался сообщениями о продаже опасных аромаингаляторов. Фото: Aleksey Smyshlyaev/GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор заинтересовался сообщениями о продаже опасных аромаингаляторов. Фото: Aleksey Smyshlyaev/GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор взял в работу сообщения СМИ о наличии в свободной продаже опасных аромаингаляторов. Если в продаже будет выявлена продукция, не соответствующая установленным требованиям, будут приняты меры административного воздействия. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе Max.

«В Роспотребнадзоре взяли в работу информацию, появившуюся в СМИ, о свободной реализации на территории Российской Федерации так называемых аромаингаляторов, которые в ряде интернет-магазинов продвигаются как безопасные и полезные устройства», - отмечается в публикации Роспотребнадзора.

Так в ведомстве отреагировали на сообщения Telegram-канала «Baza», сообщившего, что опасные для легких аромаингаляторы набирают популярность в России. Их продают без возрастных ограничений, и они не имеют медицинской сертификации.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушения в продаже аромаингаляторов для носа. По данным ведомства, были обнаружены незаконные декларации о безопасности продукции.

Тогда же компания Wildberries начала дополнительную проверку ароматических ингаляторов, набирающих популярность в том числе у детей. Как сообщили в пресс-службе компании, есть вероятность, что подобные товары могут быть сняты с продажи.