Роспотребнадзор заинтересовался сообщениями о продаже опасных аромаингаляторов. Фото: Aleksey Smyshlyaev/GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор взял в работу сообщения СМИ о наличии в свободной продаже опасных аромаингаляторов. Если в продаже будет выявлена продукция, не соответствующая установленным требованиям, будут приняты меры административного воздействия. Об этом сообщается в канале ведомства на платформе Max.

«В Роспотребнадзоре взяли в работу информацию, появившуюся в СМИ, о свободной реализации на территории Российской Федерации так называемых аромаингаляторов, которые в ряде интернет-магазинов продвигаются как безопасные и полезные устройства», - отмечается в публикации Роспотребнадзора.

Так в ведомстве отреагировали на сообщения Telegram-канала «Baza», сообщившего, что опасные для легких аромаингаляторы набирают популярность в России. Их продают без возрастных ограничений, и они не имеют медицинской сертификации.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали нарушения в продаже аромаингаляторов для носа. По данным ведомства, были обнаружены незаконные декларации о безопасности продукции.

Тогда же компания Wildberries начала дополнительную проверку ароматических ингаляторов, набирающих популярность в том числе у детей. Как сообщили в пресс-службе компании, есть вероятность, что подобные товары могут быть сняты с продажи.