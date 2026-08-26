Двойник Зеленского пропал в зоне СВО: что о нём известно Фото: REUTERS.

Судьба 44-летнего заключенного Самвела Царукяна, ставшего известным благодаря внешнему сходству с главой киевского режима Владимиром Зеленским, остается неизвестной. Мужчина перестал выходить на связь во время выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отбывая 12-летнее наказание за преступления, связанные с наркотиками, Царукян принял решение подписать контракт с Министерством обороны и отправиться в зону СВО. В ходе боевых действий он получил ранение, однако после курса восстановления вновь вернулся в подразделение.

Двойник Зеленского Самвел Царукян Фото: кадр с видео Shot

Широкую известность Самвел приобрел после того, как в интернете появились записи из исправительного учреждения. На этих видео он исполнял популярные песни группы «Руки Вверх!», а пользователи соцсетей обратили внимание на его портретное сходство с Владимиром Зеленским.

Ранее Владимир Зеленский уже встречался с человеком, которого называют его двойником. Этим человеком оказался полковник ВСУ Игорь Оболенский. Бывший комик наградил свою дешёвую копию званием Героя Украины.