Губернатор Смоленской области Василий Анохин провёл ежегодное областное августовское совещание,посвящённое началу нового учебного года

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

Среди основных нововведений следует отметить следующие:

• В детских садах будут созданы дежурные группы с продленным режимом работы – до 19.00. Это решение принято с учетом запросов родителей.

• Будет активизирована профильная, подготовка учеников. В запуске проект дистанционных предпрофессиональных классов "Профиль 67". Учащиеся из разных муниципалитетов смогут вместе заниматься онлайн по профильным предметам и получать качественную подготовку для поступления в медицинский колледж или вуз.

• Продолжится подготовка будущих профессионалов для здравоохранения. С нового учебного года в каждом муниципальном округе откроются медицинские классы на базе школ. К занятиям будут привлечены практикующие врачи, преподаватели вузов и колледжей.

• Особое внимание будет уделено воспитанию у детей любви к истории своей Родины. Во всех школах региона уже сформированы планы еженедельных поездок: в музеи, на предприятия, в исторические места. Такие экскурсии станут частью воспитания, профориентации и формирования личности.

• Отдельным, важным пунктом является материальная поддержка педагогов. С 1 октября 2026 года ставка педагогического работника будет приравнена к федеральному МРОТ – 27093 рубля.

"Гордимся результатами наших педагогов. Вручил почетный знак Смоленской области "Педагогическая слава земли Смоленской" педагогам и ветеранам системы образования. Еще трем учителям – сертификаты победителей конкурса на соискание премии имени В.Ф. Алёшина",- написал в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.