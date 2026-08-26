Рубинян: Армения не делает ничего, что могло бы испортить отношения с РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ереван не предпринимает шагов, способных навредить партнерству с Москвой, и настаивает на искренности своих намерений. Об этом заявил спикер армянского парламента Рубен Рубинян, комментируя текущий диалог между странами.

Рубинян подчеркнул, что армянская сторона всегда была открыта и не делает ничего, что могло бы ухудшить отношения с Российской Федерацией. По его словам, власти республики прикладывали и продолжают прикладывать все усилия для сохранения нормальных, добрососедских и дружественных связей.

При этом он отметил, что некоторые ограничения в отношении армянских предприятий, по его мнению, противоречат духу двусторонних отношений и нормам Евразийского экономического союза.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Армению прекратить вести «лживую политику» и определиться с приоритетами между Евросоюзом и ЕАЭС. Парламентарий обратил внимание на то, что республика продолжает активно пользоваться преференциями союза, но при этом принимает законодательные акты о намерении вступить в ЕС.