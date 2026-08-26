США приостановили выдачу иммиграционных виз по всему миру: на это есть одна причина Фото: H_Ko/Shutterstock

Администрация Дональда Трампа временно остановила выдачу иммиграционных виз по всему миру. Причиной стало обучение консульских сотрудников новым правилам отбора кандидатов. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

В Госдепартаменте пояснили, что запущена глобальная обучающая программа для персонала. Теперь консулы будут тщательнее оценивать каждого заявителя, чтобы отсеивать тех, кто может стать обузой для американского общества. В ведомстве подчеркнули, что претенденты на визу не должны рассчитывать на государственные пособия.

Некоторые заявители уже получили уведомления о переносе назначенных собеседований. Им пообещали сообщить о новых датах позднее. Конкретные сроки возобновления выдачи виз в Госдепе пока не называют.

Напомним, в январе США уже ввели ограничения для граждан 75 государств, включая Россию. В списке также значатся Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и другие страны. Тогда власти объяснили это борьбой с потенциальной нагрузкой на соцслужбы.