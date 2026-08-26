Билл Гейтс разоблачил ложь крупных IT-корпораций: ради получения прибыли они скрывают кое-что про ИИ Фото: Qin Lang / Globallookpress.com

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что крупные IT-корпорации намеренно занижают опасность искусственного интеллекта ради получения прибыли. По его словам, публичные заявления компаний сильно расходятся с тем, что их сотрудники обсуждают в кулуарах. Его слова приводит газета The New York Times.

Гейтс отметил, что в приватных беседах специалисты, прекрасно осознающие мощь современных нейросетей, выражают серьезное беспокойство. Однако они просят друг друга не выносить эти страхи на публику, чтобы не спугнуть инвесторов и не потерять триллионы долларов. Миллиардер подчеркнул, что лишь немногие руководители технологического сектора готовы открыто говорить о существующих рисках.

Предприниматель убежден, что отсутствие жесткого контроля со стороны государства неминуемо приведет к огромному росту безработицы. Он призвал мировые державы срочно заключить новые международные договоры, которые бы ограничили использование ИИ в опасных целях. В качестве примера Гейтс привел угрозу биологического терроризма, пояснив, что даже небольшая группа злоумышленников сможет создать новые вирусы при помощи продвинутых алгоритмов.

При этом в июне спецслужбы альянса «Пять глаз» (туда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. — Прим.ред.) выпустили предупреждение: уже через несколько месяцев ИИ сможет проводить разрушительные кибератаки на правительства и крупные предприятия.