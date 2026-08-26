Умершая в 80 лет звезда кантри Долли Партон оставила финальную песню: её выпустят к особенной дате Фото: t57/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская кантри-певица Долли Партон ушла из жизни, оставила после себя особый музыкальный сюрприз. Ее финальная композиция будет доступна слушателям только в день ее столетнего юбилея, который наступит в 2046 году. Об этом пишет Ladbible.

В развлекательном парке Dollywood’s DreamMore Resort, расположенном в штате Теннесси, хранится запертая шкатулка. Внутри нее находится запись неизданной песни с названием «My Place in History». Этот трек был записан еще в 2015 году, а открыть шкатулку артистка завещала ровно через 100 лет после своего рождения — 19 января 2046 года.

Внутри шкатулки поклонники найдут не только CD-диск с композицией, но и специальный проигрыватель, чтобы у будущих поколений была возможность прослушать запись. Сама Партон понимала, что технологии быстро меняются, и выражала сомнения по поводу сохранности диска. Она надеялась, что по прошествии стольких лет устройство все еще будет работать и пластинка не испортится.

Напомним, что популярная исполнительница скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее смерть стала большой потерей для поклонников кантри-музыки по всему миру.