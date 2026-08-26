Эксперт объяснил, почему «паровозик» из спутников Илона Маска заметили над Москвой

Моисеев: Россия не может запретить Маску запускать спутники над страной Фото: REUTERS.

Жители Московского региона недавно заметили в вечернем небе необычную цепочку светящихся точек. Как сообщил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев, это была группа спутников системы Starlink.

По словам эксперта, после старта аппараты некоторое время движутся так называемым «паровозиком». Их можно заметить утром или вечером, когда на фоне темного неба солнечные лучи отражаются от их поверхности. Американский миллиардер Илон Маск уже вывел на орбиту около 11 тысяч подобных устройств.

«Все зависит от траекторий, Маск запускает их в разные плоскости орбит, они постепенно расходятся. После запуска они сначала двигаются по одной линии, какая-то траектория проходила прямо над Москвой», — пояснил специалист в беседе с НСН, уточнив, что после того, как они разойдутся по орбитам, видно их не будет.

Моисеев также отметил, что у России нет законных оснований запретить пролет таких аппаратов над столицей или другими городами. Данный принцип закрепили еще в 1957 году после запуска первого советского спутника: международное сообщество пришло к выводу, что космические аппараты не нарушают государственный суверенитет стран, над которыми они пролетают в ходе своего орбитального движения.

Напомним, цепочку огней неизвестного происхождения в небе над Московской областью люди заметили в ночь с 22 на 23 августа. Неопознанные объекты пролетели над Пушкинским районом.