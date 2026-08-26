Памфилова: против России перед выборами ведут циничную информационную войну. Фото: Alexey Belkin/GLOBAL LOOK PRESS

Против России перед сентябрьскими выборами ведут циничную информационную войну. И страна должна противостоять ей. Об этом на заседании ЦИК заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Идет огромная, серьезная, циничная информационная война против России, мы должны этому противостоять. Чем? Достоверностью, честностью своих действий, опровергая это аргументами и фактами», - отметила глава Центризбиркома.

На этом же заседании Памфилова отметила, что более 2 миллионов избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в единый день голосования 2026 года.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Элла Памфилова отметила, что перед выборами в России может резко вырасти количество провокаций со стороны разведывательных структур Запада.