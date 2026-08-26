Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 августа 2026 9:09

Памфилова: против России перед выборами ведут циничную информационную войну

Памфилова рассказала, как Россия должна противостоять в информационной войне с противниками
Анастасия СУТОРМИНА
Памфилова: против России перед выборами ведут циничную информационную войну. Фото: Alexey Belkin/GLOBAL LOOK PRESS

Памфилова: против России перед выборами ведут циничную информационную войну. Фото: Alexey Belkin/GLOBAL LOOK PRESS

Против России перед сентябрьскими выборами ведут циничную информационную войну. И страна должна противостоять ей. Об этом на заседании ЦИК заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Идет огромная, серьезная, циничная информационная война против России, мы должны этому противостоять. Чем? Достоверностью, честностью своих действий, опровергая это аргументами и фактами», - отметила глава Центризбиркома.

На этом же заседании Памфилова отметила, что более 2 миллионов избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в единый день голосования 2026 года.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Элла Памфилова отметила, что перед выборами в России может резко вырасти количество провокаций со стороны разведывательных структур Запада.