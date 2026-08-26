Верховный суд РФ указал на недопустимость затягивания процедуры банкротства Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России поставил точку в затянувшемся на семь лет деле о банкротстве жителя Ярославской области. Высшая инстанция указала, что нельзя бесконечно затягивать процедуру признания гражданина несостоятельным, и пресекла действия коллекторов, мешавших завершению процесса.

Житель региона подал заявление о своей несостоятельности еще в 2018 году. Однако за прошедшие семь лет суды так и не смогли завершить реализацию его имущества из-за бесконечных споров, которые инициировала коллекторская организация.

В Верховном суде пояснили, что к 2026 году разбирательство откладывалось десятки раз только по той причине, что кредитор подавал все новые ходатайства и дополнения. Суды трех инстанций уже рассматривали вопрос о том, чтобы закрыть процедуру, но всякий раз продлевали ее сроки, ссылаясь на необходимость изучения очередных бумаг от взыскателей.

Коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила все принятые ранее акты нижестоящих инстанций и окончательно завершила дело о несостоятельности должника. Судьи подчеркнули, что затягивание банкротства без реальных объективных причин недопустимо, и напомнили о строгом соблюдении разумных сроков при проведении подобных процедур.

Ранее юрист Сергей Бочаров предупредил граждан о серьезных последствиях обмана при банкротстве. За фиктивное разорение или сокрытие активов должнику может грозить реальный тюремный срок.