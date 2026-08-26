В центре Москвы завершились дорожные работы на Тверском путепроводе

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал об обновлении Тверского путепровода в центре столицы. При этом он напомнил, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание.

«Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году выполнили ремонт асфальта на всем протяжении Тверского путепровода, который соединяет 1-ю Тверскую-Ямскую улицу с Ленинградским проспектом», - отметил заммэра.

Как сообщил Бирюков, в общей сложности заменили более 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. После этого нанесли разметку.

Ранее путепровод приводили в порядок в 2021 году. Одной из причин ремонта дорог является колейность. Она появляется из-за интенсивного движения автомашин, доставляя дискомфорт водителям и снижая безопасность дорожного движения.

В столице регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за гарантийным сроком и вовремя меняют дорожное полотно. Причем ремонт проводят в основном по ночам, когда ниже трафик. Работы выполняют в несколько этапов. В их числе - фрезерование ранее уложенного покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта и нанесение дорожной разметки.

При укладке асфальта на улично-дорожной сети используют современные технологии. Применяемые при этом асфальтобетонные смеси производятся на заводах, принадлежащих городу.