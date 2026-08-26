Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал президента Финляндии Александра Стубба прекратить разглагольствования и «прикусить язык». Так он прокомментировал заявление финского лидера, назвавшего удары ВСУ по складам Wildberries «разумной военной стратегией».

Стубб сделал это заявление после встречи «коалиции желающих» в Киеве. Константинов отметил, что подобные политики превращают Украину в пустыню, а затем приезжают в Киев с разглагольствованиями.

Он также предположил, что если следовать логике Стубба, то «разумной стратегией» можно было бы считать и уничтожение завода по производству БПЛА в самой Финляндии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в «Максе» резко раскритиковал президента Стубба за его заявления об ударах ВСУ по российским объектам. Медведев назвал политика «дураком» и «моральным уродом», усомнившись в его профессиональной подготовке.