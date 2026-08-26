«Золотой мальчик выходит из-под контроля»: в ЕК обеспокоены действиями Марио Драги

Politico: в ЕК опасаются, что Марио Драги выйдет из-под контроля Брюсселя Фото: REUTERS.

Еврокомиссия обеспокоена тем, что экс-премьер Италии и бывший глава Европейского центробанка Марио Драги начинает действовать независимо от Брюсселя. По информации Politico, поводом для тревоги стало участие политика в новой независимой Rhine Group, объединившей 54 бизнесмена, экономиста и эксперта для разработки реформ в обход институтов ЕС.

«В Еврокомиссии начали задаваться неловким вопросом: что, если ее золотой мальчик Марио Драги выходит из-под контроля? Чиновники чувствуют, что медовый месяц в этих отношениях давно закончился», — отмечает издание.

Источники в ЕК называют происходящее «откровенно неловким» и характеризуют Драги как «непредсказуемого». Экс-премьер Италии ранее открыто раскритиковал «зеленый курс» ЕК и указал на провалы на энергорынке, где цены на газ в разы выше американских. По мнению собеседников Politico, Драги мог разочароваться тем, что ключевую работу по его докладу поручили чиновникам без реального влияния, из-за чего импульс реформ исчез.

В свою очередь, в Rhine Group заявляют, что намерены искать результаты через сотрудничество отдельных стран, готовых двигаться вперед без оглядки на Брюссель.

Ранее Драги начал критиковать европейскую политику. Он призвал ЕС преодолеть собственные слабости, отметив, что Европа сегодня имеет больше врагов, чем когда-либо, как внутренних, так и внешних. Кроме того, по его словам, Евросоюз стал заложником ввозимого сырья и не может преодолеть сверхзависимость от третьих стран.