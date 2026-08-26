Novinite: на пляже в Болгарии нашли неизвестный беспилотник без взрывчатки Фото: REUTERS.

На одном из пляжей неподалеку от болгарского города Варна местные власти обнаружили беспилотный летательный аппарат. Как сообщает агентство Novinite, дрон не содержал взрывчатых веществ, однако район находки был оперативно оцеплен в целях безопасности.

Инцидент произошел на пляже Кабакум. В пресс-службе МВД уточнили, что пока у ведомства нет официальных данных о том, кому принадлежит аппарат, а также о его модели и точных обстоятельствах попадания в акваторию Черного моря. В то же время региональное управление полиции в Варне проинформировало агентство об обнаружении фрагментов еще одного дрона, найденных на соседнем пляже.

Стоит отметить, что это не единственный случай появления неопознанных аппаратов в регионе за последнее время. Ранее похожий беспилотник был зафиксирован в небе над Молдавией, где он незаконно пересек границу со стороны Украины. По данным оборонного ведомства республики, дрон вошел в воздушное пространство страны рано утром, пролетел в направлении села Этулия в Гагаузии и спустя несколько минут покинул территорию Молдавии.