Песков: Украина однозначно проигрывает в конфликте Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил 26 августа, в среду, что Украина однозначно проигрывает в конфликте. По словам представителя Кремля, динамика на линии боевого соприкосновения это чётко показывает.

«То, что Украина проигрывает конфликт, это однозначно, динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», — подчеркнул политик.

Дмитрий Песков также отметил, что киевский режим разрушается изнутри и теряет устойчивость. По замечанию представителя Кремля, внутри руководства Украины идёт политическая возня, которая заметно активизируется. При этом официальный Киев никогда не отличался стабильностью.

Ранее KP.RU сообщал, что Дмитрий Песков заявил об уверенности России в победе в специальной военной операции, назвав утверждения Запада о возможном поражении РФ очень большим обманом.