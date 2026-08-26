Песков назвал внутриполитические процессы в Армении сложными Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков воздержался от оценок внутриполитической ситуации в Армении, охарактеризовав происходящие там события как сложные.

Общаясь с журналистами в ходе брифинга, представитель Кремля подчеркнул важность неукоснительного соблюдения законодательства и гарантий прав всех участников политической жизни страны.

«Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении, там проходят очень сложные процессы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков выразил надежду, что все действия будут осуществляться в соответствии с законом и с соблюдением прав «всех участников политического процесса в республике».

Напомним, днем ранее, 25 августа, силовые структуры Армении провели масштабную операцию, в результате которой задержали шесть человек, включая экс-президента страны Роберта Кочаряна и его сына Седрака Кочаряна.