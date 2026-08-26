Между собаками и хозяевами нашли социальную связь: у питомцев есть рефлекс «только для своих» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавнее исследование выяснило, что домашние питомцы чаще моргают, когда видят, как это делают их владельцы. По мнению итальянских исследователей, такое моргание может быть не просто рефлексом, а элементом социального общения. Об этом пишет The Guardian.

В эксперименте участвовали 35 собак разных пород. Им показывали ролики, где хозяин или незнакомцы либо моргали, либо смотрели неподвижно. Выяснилось, что псы реагировали учащённым морганием только на действия своего человека.

Доктор Кьяра Канори из Пармского университета пояснила, что раньше этот эффект не выделяли отдельно от другого поведения. Она отметила, что социальная значимость партнёра здесь играет ключевую роль, а синхронности движений век учёные не обнаружили.

Исследовательница подчеркнула, что пока нельзя утверждать, будто собака моргает намеренно, чтобы передать послание. Скорее всего, это тонкий способ показать внимание и скоординировать взаимодействие с близким человеком.

Она предостерегла владельцев от придания каждому морганию конкретного смысла. По её словам, это автоматическое действие, но оно чувствительно к контексту и тому, кто находится рядом.

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