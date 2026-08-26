В Ингушетии водители без номеров подставили ребёнка под пули полицейских: мальчик ранен

В Ингушетии во время погони полицейские ранили десятилетнего мальчика. Фото: ГБУЗ «ДРКБ»

В Ингушетии десятилетний мальчик получил сквозное огнестрельное ранение во время погони инспекторов ДПС за двумя автомобилями без номеров. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ». Инцидент произошёл 23 августа на федеральной трассе республики.

Сотрудники полиции заметили две сильно затонированные «Лады Приоры» без номеров, которые двигались на высокой скорости. На требования остановиться водители не реагировали.

«Преследуя нарушителей, сотрудники ДПС по громкоговорителю неоднократно предупреждали о намерении применить табельное огнестрельное оружие в случае отказа остановиться», — сообщили в МВД Ингушетии.

После предупредительного выстрела в воздух полицейские начали стрелять по колёсам. Одна из машин остановилась, водитель скрылся. В салоне второй на заднем сиденье обнаружили раненого ребёнка — пуля прошла через задний бампер и попала в левую голень.

Мальчика экстренно прооперировали. Врачи отметили, что удалось избежать повреждения сосудов и нервов. Сейчас его состояние стабильное, но предстоит долгая реабилитация. Нарушителей задержали и арестовали на десять суток.

Ранее KP.RU писал, что в Туве инспектор ДПС открыл стрельбу по колёсам трактора, чтобы остановить пьяного водителя. Нарушитель не реагировал на требования остановиться, создавал угрозу на дороге, и после прострела шин был задержан.