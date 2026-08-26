Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью ИС «Вести» заявил, что Великобритания дестабилизирует мировую обстановку, создавая международные конфликты для развития собственной экономики.

По словам спикера, Лондон потерял доминирующее положение после Второй мировой войны и теперь уже не может развиваться самостоятельно, поэтому пытается «греть руки» на чужих противостояниях. Володин подчеркнул, что на протяжении всей своей истории Великобритания делала все, чтобы поссорить другие страны.

Ранее обозреватель Bloomberg заявил, что Россия имеет множество способов наказать Великобританию за поддержку Украины. Автор материала отметил, что Кремль рассматривает Лондон как слабую, приходящую в упадок бывшую империю, которая не должна забывать о своем месте.