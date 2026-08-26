Володин резко отреагировал на заявление Японии по Курильским островам

Володин отреагировал на заявление Японии по Курильским островам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин жестко отреагировал на недавние высказывания официального Токио в отношении Курильских островов. В интервью ИС «Вести» он подчеркнул, что любые подобные поползновения со стороны Японии недопустимы и должны получать соответствующую оценку.

По словам парламентария, Курильские острова были и остаются неотъемлемой частью Российской Федерации, суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

«Воспринимать это надо как посягательство на нашу территориальную целостность и никак иначе», — сказал спикер Госдумы, комментируя заявления Токио.

Ранее посольство РФ назвало необоснованным демаршем вызов российского дипломата в Японию после поездки российского президента Владимира Путина на Итуруп. Дипведомство напомнило, что по окончании Второй мировой войны Курильские острова перешли в состав России на законных международных основаниях.