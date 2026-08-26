Может ли собака заразиться от человека: кинолог дал ответ

Обычные вирусы, из-за которых люди болеют насморком и гриппом, не передаются собакам. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Кашель у собаки не всегда означает, что питомец заразился от человека или простудился из-за холода. У животных есть собственные респираторные инфекции, которые отличаются от человеческих ОРВИ, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Об этом пишет RT.

«Одно из наиболее опасных вирусных респираторных заболеваний у собак – это так называемый питомниковый кашель. Но фактор, провоцирующий заболевание, – это не холод и сырость, а скученность. Заболевание очень заразно, поэтому быстро передаётся в местах скопления собак», – отметил Голубев.

По словам специалиста, обычные вирусы, из-за которых люди болеют насморком и гриппом, не передаются собакам. Холод и сырость не являются причиной вирусных заболеваний у собак, но могут негативно влиять на животных с проблемами суставов и позвоночника.

Кинолог посоветовал учитывать особенности породы, утеплять короткошерстных питомцев и обращаться к ветеринару при появлении необычных симптомов.

Ранее ветеринар Елена Фроленко рассказала, что собаки способны чувствовать изменения в организме человека. Питомцы могут реагировать на снижение сахара в крови и онкологию.