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НовостиЗвезды26 августа 2026 11:05

Денис Шведов рассказал, на какие жертвы пошел ради съемок в сериале «Чудо»

Актер Денис Шведов отказался от сладкого для роли в сериале «Чудо»
Анастасия ПИГИНА
Артист признался, что ради роли изменил свой привычный рацион.

Артист признался, что ради роли изменил свой привычный рацион.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актер Денис Шведов рассказал о необычных ограничениях, на которые ему пришлось пойти во время подготовки к съемкам сериала «Чудо». Артист признался, что ради роли изменил свой привычный рацион и отказался от некоторых продуктов. Об этом пишет Super.ru.

«Самое серьезное... Это от сладкого», – рассказал Шведов, отвечая на вопрос о главном ограничении во время работы над проектом.

Также артист рассказал о работе с Идой Галич, которая исполнила главную роль в сериале. По его словам, она участвовала в проекте во время беременности и, несмотря на это, продолжала работать на площадке наравне с другими участниками съемочной группы.

Напомним, недавно Ида Галич устроила масштабное трехдневное свадебное торжество в Северной Осетии, которое запомнилось не только красивой локацией и звездными гостями, но и серьезными испытаниями для организаторов. На праздник были потрачены значительные средства.