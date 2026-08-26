Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2026 10:41

Wildberries запустил свой мессенджер WB Chat, приложение доступно для скачивания

В приложении WB Chat уже доступны аудио- и видеозвонки
Марк СОКОЛОВ
Wildberries запустил свой мессенджер WB Chat, приложение доступно для скачивания

Wildberries запустил свой мессенджер WB Chat, приложение доступно для скачивания

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Мобильное приложение сервиса уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Для входа пользователям потребуется WB ID — единый аккаунт Wildberries. После авторизации можно обмениваться сообщениями и файлами, отправлять фотографии, видео и голосовые сообщения.

В WB Chat также доступны аудио- и видеозвонки, публикация статусов. Пользователи могут создавать групповые чаты и собственные каналы.

Ранее сервис проходил внутреннее тестирование. В июне эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказывал, что на первом этапе WB Chat использовали внутри компании. При этом в дальнейшем допускался его выход на широкий рынок. Эксперт отмечал, что развитие собственного мессенджера может стать частью расширения цифровой экосистемы Wildberries.