Wildberries запустил свой мессенджер WB Chat, приложение доступно для скачивания Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat. Мобильное приложение сервиса уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Для входа пользователям потребуется WB ID — единый аккаунт Wildberries. После авторизации можно обмениваться сообщениями и файлами, отправлять фотографии, видео и голосовые сообщения.

В WB Chat также доступны аудио- и видеозвонки, публикация статусов. Пользователи могут создавать групповые чаты и собственные каналы.

Ранее сервис проходил внутреннее тестирование. В июне эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказывал, что на первом этапе WB Chat использовали внутри компании. При этом в дальнейшем допускался его выход на широкий рынок. Эксперт отмечал, что развитие собственного мессенджера может стать частью расширения цифровой экосистемы Wildberries.