В Кремле назвали большую ошибку Европы

Песков назвал игнорирование внутренних проблем Украины ошибкой Европы Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что стремление Европы не замечать кризис в украинском руководстве является серьезным просчетом. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и стремительно теряет свою и без того шаткую устойчивость.

«Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, — они делают большую ошибку», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что в высших эшелонах власти Украины на фоне происходящего активизировалась так называемая «квазиполитическая возня».

Как писал сайт KP.RU, в ходе брифинга Песков также заявил, что Европа не понимает реалий текущего конфликта на Украине. По его словам, заявления европейских лидеров по Украине вызывают в Кремле только удивление.