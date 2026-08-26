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НовостиПолитика26 августа 2026 10:48

В Кремле назвали большую ошибку Европы

Песков назвал игнорирование внутренних проблем Украины ошибкой Европы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал игнорирование внутренних проблем Украины ошибкой Европы

Песков назвал игнорирование внутренних проблем Украины ошибкой Европы

Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что стремление Европы не замечать кризис в украинском руководстве является серьезным просчетом. По его словам, киевский режим разрушается изнутри и стремительно теряет свою и без того шаткую устойчивость.

«Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, — они делают большую ошибку», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что в высших эшелонах власти Украины на фоне происходящего активизировалась так называемая «квазиполитическая возня».

Как писал сайт KP.RU, в ходе брифинга Песков также заявил, что Европа не понимает реалий текущего конфликта на Украине. По его словам, заявления европейских лидеров по Украине вызывают в Кремле только удивление.